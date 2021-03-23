Горняк22: Средняя школа в селе Усть-Кажа нуждается в новом оборудовании

Фото Олег БОГДАНОВ

Средняя школа, которую ремонтируют в селе Усть-Кажа Красногорского района, нуждается в новом оборудовании. Протекающая крыша, стены с грибком, прогнивший пол – всё это осталось в прошлом для учеников и педагогов Усть-Кажинской средней школы. Здание 1983 года постройки давно нуждалось в капитальном ремонте. В 2019 году его и вовсе закрыл Роспотребнадзор из-за ненадлежащего состояния. Школьникам тогда было несладко. Часть мальчишек и девчонок отправляли на уроки в соседнее село Фрунзе. Младшеклассники занимались в администрации сельского совета и в детском саду «Берёзка». Учились в две смены.

– Ситуация была сложная, но учебный процесс мы не собирались прерывать, – вспоминает педагог начальных классов Евгения Луценко. – Под школьной доской в «Берёзке» у меня стояла стиральная машинка. Когда уроки заканчивались, приходили нянечки и загружали в нее белье. В непростых условиях мы пробыли полтора года, в том числе в период пандемии. Все трудности преодолели. Теперь учимся и работаем, гордо расправив плечи.

Трудности закаляют

Усть-Кажа находится в 37 километрах от райцентра Красногорское, население – около 600 человек. Люди здесь живут одной дружной семьей и вместе радуются, когда слышен стук молотков или жужжание пилы. Быть чему-то доброму! Особое место в жизни села занимает школа. Она как центр притяжения. Поэтому дети и взрослые с таким трепетом ждали ее открытия. Первый звонок после долгого перерыва прозвенел месяц назад, 15 февраля. Глава Красногорского района Андрей Вожаков рассказывает:

– Капитальный ремонт проходит в два этапа. Реализуется по целевой программе «Развитие образования в Алтайском крае». Подрядчиками выступили ООО «Прометей» и «Рустрой». Весной 2019 года рабочие поменяли крышу, на что из краевого и местного бюджетов потрачено порядка 12 миллионов рублей. В 2020-м заменили инженерные системы, восстановили внутреннюю отделку помещений первого и второго этажей, а также столовой и спортивного зала.

Директор школы Николай Шукшин внимательно следил за ходом работ, осматривал каждый сантиметр обновленной кровли. Он возглавляет образовательное учреждение 17 лет. Помнит те времена, когда в школу ходило более 300 человек. Сегодня эта цифра в три раза меньше, тем не менее для ребят нужно создавать все необходимые условия.

– Когда зашли в обновленную школу, все шутили, что она не наша, а совершенно новая, – улыбается Николай Шукшин.

А шторы будут?

До и после – это земля и небо. Сегодня в Усть-Кажинской средней школе просторные коридоры, высокие потолки, в кабинетах большие пластиковые окна. Не хватает только штор. Директор с гордостью показывал классы, в которых сегодня занимаются дети. Интереснее всего в кабинете химии и биологии, где стоят новые парты, предназначенные для проведения опытов. Из кранов течет холодная и горячая вода. В лаборатории – колбы, пипетки, ступки с пестами. В кабинете технологий для девочек – розовые парты. Есть электрическая плита для приготовления еды, швейные машины, манекен для примерки одежды.

– В этом году наберем 16 первоклашек, для нас это большая радость. В прошлом году у нас не было 11-го класса, в этом выпускной состоится, – говорит Николай Иванович.

Директор школы продемонстрировал обновленный пищеблок с овощным и мясным цехами. Для сотрудников, работающих на кухне, есть отдельная душевая, комната для персонала. «Столовая – любимое место для учеников», – говорят педагоги. В меню – всё самое полезное. Например, в среду школьники с удовольствием уплетали рассольник со сметаной, жаркое по-домашнему и компот из сухофруктов.

– С ремонтом внутри разобрались, – продолжает Николай Иванович. – Дело за фасадом здания. Кроме того, нужно привести в должный вид подвал. На эти цели в нынешнем году потратим 24 миллиона рублей.

По словам Шукшина, школе необходимо новое оборудование, в первую очередь компьютеры, ведь самый «молодой» – 2014 года выпуска – устарел морально и физически. Собеседник продолжает:

– Мы обратились в краевое Министерство образования и науки с просьбой выделить нам 2 миллиона рублей на покупку оборудования и мебели, часть которой испортилась в ходе ремонта. Когда меняли крышу, имущество затянули полиэтиленом. Начались дожди, многое испортилось. Лишь две трети удалось спасти.

Стимул для кадров

В школе трудятся 18 педагогов. Средний возраст учителя – 45 лет. Николай Шукшин мечтает, что в село приедут молодые кадры. Образовательному учреждению остро необходимы учителя математики, русского языка и литературы, химии и биологии.

Интересно, что 14 педагогов сами являются выпускниками Усть-Кажинской средней школы. Трудятся здесь три семейные пары. В том числе Сергей и Евгения Луценко. Они даже учились в одном классе! Сергей Алексеевич – заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям. С ребятами он занимается в новом медиаклассе, где находятся компьютеры и единственная большая сенсорная панель.

– В кабинете не бывает пусто. Ребята приходят не только на информатику, но и просто собрать информацию для докладов, почитать что-нибудь, – поясняет Сергей Луценко.

Его супруга Евгения Юрьевна – финалист краевого конкурса «Учитель года – 2016» . Она – педагог младших классов. Семейная пара считает, что приобщать к знаниям, труду, доброму отношению к людям нужно в школе. И главным примером выступает сам учитель. Именно поэтому ребята не остались в стороне, когда в обновленной школе необходимо было помыть окна и пол после ремонта. В том числе приходил наводить порядок десятиклассник Егор Ретих. Он рассказывает:

– В период, когда ездил на учебу в другую школу, было сложно привыкать к новой обстановке. Дома ведь всегда лучше. В обновленных кабинетах и учиться интереснее, родные стены помогают.

Егору 16 лет. Он мечтает работать в полиции. Поэтому после уроков много времени проводит в обновленном спортзале.

– Тренировки здесь приносят удовольствие, – согласен со своими сверстниками старшеклассник.

Красногорский район

Алтайская правда