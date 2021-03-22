Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Жители Алтайского края снова могут получить прививку от коронавируса в мобильном комплексе. Об этом сообщили в региональном Минздраве 21 марта.

Ранее, 18 марта, сообщалось о приостановке работы прививочного пункта в автомобиле у торгового центра «Весна» – на тот момент закончилась вакцина. С 20 марта должен был перестать принимать пациентов мобильный комплекс у ТЦ «Пионер».

По данным на 21 марта, в край поступило более 85 тыс. комплектов вакцины. Мобильные комплексы снова принимают желающих на прививку – каждый день, с 10 до 16 часов. При себе надо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не нужна. Каждого сначала осмотрит врач.

На утро воскресенья в регионе проходит вакцинацию от ковида 77,4 тыс. человек. Из них более 40 тыс. – люди старше 60 лет.

В прививочной кампании участвуют 83 медорганизации. В крупных районах работает параллельно по две-три площадки в разных сёлах. Вакцинацию проводит 9 мобильных ФАПов.

Барнаул

Алтайская правда