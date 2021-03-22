Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

В Барнауле пассажиры заявляют, что водители маршрута №33 высаживают их прямо на дороге, не довозя до конечной остановки «Нефтебаза». Об этом написала местная жительница на страничке городского сообщества Barnaul22.

«Тут одностороннее движение, останавливаются они на повороте, и пассажиры вынуждены идти по дороге, где машины едут им в спину, а ещё гололед и сугробы. Также высаживают и детей», – пишет женщина.

Напомним, недавно у автобусов №33 сменился перевозчик, и теперь маршрут переименовали на №33р. Они едут от микрорайона «Сибирская долина» до ВРЗ.

Использовано иллюстративное фото

Барнаул

Алтайская правда