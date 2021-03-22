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Горняк22: Якутского «шамана», который хотел дойти до Москвы через Алтай, признали невменяемым

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Экспертиза признала Александра Габышева, более известного как якутский «шаман», невменяемым и особо опасным.

По версии следствия, в январе мужчина во время принудительной госпитализации ранил полицейского самодельным клинком, пишет РИА Новости.

В следующем месяце против него было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья. «Шаману» назначили экспертизы. Позже суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева.

Экспертиза показала, что мужчина был невменяем и не осознавал фактический характер своих действий. Защита с этим не согласилась и намерена требовать повторную экспертизу.

Напомним, «шаман» намеревался отправиться в новый поход до Москвы и собирал единомышленников. Он планировал отправиться из Якутска на белом коне, добраться до Алтая, затем до Урала и, наконец, до столицы.

В мае прошлого года его уже доставляли в психдиспансер. В июле его выписали по решению врачебной комиссии, а в январе увезли в такое медучреждение снова.  

Алтайская правда

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