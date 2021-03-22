Горняк22: Исследование показало, во сколько барнаульцам обходится «котлета с пюрешкой»

Специалисты посчитали стоимость условного суточного рациона в российских городах и выяснили, кому он обходится дороже всего. Исследование провели в марте в рамках общероссийского некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой».

Представители сети исследовательских компаний «Полстеры.рф» обошли магазины в 38 российских городах, в том числе в Барнауле. Записав цены, они посчитали, сколько стоит корзина «Котлета с пюрешкой», в которую включили ингредиенты для условного суточного рациона, пишет «Российская газета».

В рацион включили продукты на несколько блюд. Завтрак – овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, половинка апельсина. Обед – салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. На ужин – салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб. Продукты выбирали по самым низким ценам в минимальной фасовке.

В итоге самая дорогая корзина оказалась в Якутске – 504,13 рублей, на втором месте с конца с большим отрывом – Улан-Удэ – 373 рубля. Примерно столько же «Котлета с пюрешкой» стоит в Иркутске и Москве. Правда, зарплаты в перечисленных городах совсем не одинаковые. К примеру, в Якутске один календарный день в среднем стоит 3,6 тыс. рублей, а в Москве – 5 тыс. рублей.

Барнаул оказался 26-м по счету из 38-и участвовавших в исследовании городов. Средняя суточная зарплата составила 1,2 тыс. рублей, а рацион обошелся в 329 рублей. При этом подорожал он с декабря 2020 года сильнее, чем в других 37-и городах – почти на 22%. В Кирове, к примеру, корзина оказалась дороже – 337 рублей при таком же уровне зарплат, а удорожание составило 11,1%.

Самый дешевый рацион оказался в Ульяновске – 279 рублей при средней суточной зарплате в 1355 рублей. Вторым стал Сыктывкар – 280 рублей и 2,3 тыс. рублей соответственно.

Барнаул

Алтайская правда