Горняк22: Немногие на Алтае знают о снайпере Марии Зубченко

В истории Алтая случились две героические женщины-снайперы с фамилией Зубченко. Вере Кобернюк из Зонального эта фамилия досталась от мужа после войны, вторая наша землячка была Зубченко от рождения. Но очень немногие на Алтае знают о снайпере Марии Зубченко. «АП» предлагает вниманию читателей результат архивного журналистского расследования и просит помочь в дальнейшем поиске.

«Где он, этот день?..»

Вероятно, в тот солнечный майский день фронтовой фотокорреспондент устроил настоящую фотосессию в пригороде Берлина: сохранились и портретные, и групповые снимки советских девушек-снайперов. На одном из них веселые красавицы идут по весенней улице. На переднем плане – симпатичная круглолицая блондинка…

Но из всей фотосессии наибольшую известность приобрела фотография, которая называется «Девушки-снайперы 3-й ударной армии». Ее даже «раскрасили» современные умельцы. Со снимка, сделанного фотокором Анатолием Архиповым 4 мая 1945-го, глядят на нас двенадцать девчат. Можно представить, как журналист из столичной газеты, молодой и симпатичный, рассаживал девушек под пушистой елью, как старался их рассмешить… Это ему почти удалось: большинство девчат хохочут, лишь некоторые пытаются сдержать улыбку. Среди сдержанных – та же блондинка, уроженка Алейска Мария Зубченко.

Есть на фотографиях Архипова среди двенадцати героинь еще одна наша землячка, Александра Белякова из Новичихинского района. Но если о ней информация нашлась сразу, то про Машу я очень долго ничего не могла узнать. Хотя в том, что она наша землячка, сомнений не было: впервые я увидела фото Марии Зубченко несколько лет назад на пожелтевшей от времени странице «Алтайки». Портрет красовался на первой полосе номера от 5 апреля 1944-го. «Девушка снайпер-доброволец Красной Армии, гвардии ефрейтор Мария Зубченко, награжденная медалью «За отвагу». Она истребила 42 немца. До войны работала статистиком в г. Алейске, Алтайского края (Фотохроника ТАСС)» – вот и всё, что было известно, когда я начала поиск. Последующие за этим началом месяцы прибавили немного. Пока не случилось озарение: а ведь не однажды в моей практике я сталкивалась с тем, что фамилии наших земляков со временем видоизменялись – к примеру, Захаренковы становились Захаренко, Сухомлиновы – Сухомлиными.

Ничтоже сумняшеся, стала искать в Сети Зубченковых. И нашла… родителей Маши в родословном древе кемеровчанина Андрея Сазыкина. Составляя древо, он обнаружил несколько документов, проливающих свет на судьбу Маши. Благодаря помощи Андрея мы сегодня можем начать восстановление биографии замечательной уроженки Алтая. Но почему же в нашем крае забыли снайпера Машу Зубченко?..

«Там, где нужнее»

«Я прошла всю вiйну. Стрiляла. Бачила смерть. Але зараз, здаеться, вмерла б вiд страху, як бы почула на оцiй улицi пострiл», – такие слова, понятные без перевода, привел 45 лет назад в своем материале украинский журналист. Может, говорила с ним Мария Георгиевна по-русски, а корреспондент сделал перевод беседы. Или розмовляла на его родном языке. Ведь уехала она на Украину с малой родины, с Алтая, сразу после войны восстанавливать разрушенное в лихую годину народное хозяйство братской республики…

Предки нашей героини перебрались на Алтай из Курской губернии в конце XIX века. Родилась Маша в 1924 году в Алейске в семье Георгия и Евдокии Зубченковых. Всего детей было шестеро – пять дочерей и один сын. Сестра Ирина вспоминала, что Маша была волевой, очень внимательной, заботливой, всегда готовой прийти на помощь. Окончив школу с похвальной грамотой, стала обивать пороги военкомата, проситься на фронт. Взяла военкома, что называется, измором.

В декабре 1942-го отправили алейских девушек-добровольцев к местам службы. Но перед этим повели их всех в парикмахерскую. «Я пришла, а она держит в руках косу (отдай, мол, маме до встречи). Сразу же на вокзал – и под музыку их посадили в вагон», – рассказывала Ирина.

Как раз в конце 1942-го при Центральной школе инструкторов снайперской подготовки (ЦШИСП) формировались женские курсы снайперов. 7 декабря ЦК ВЛКСМ было принято постановление о призыве комсомолок на эти курсы. 21 мая 1943 года на их базе создали единственную в мировой военной истории Центральную женскую школу снайперской подготовки. В первом ее выпуске была наша землячка Мария Зубченко.

Юлия Белоусова, пара Маши (девушки-снайперы работали в парах. – Прим. авт.), писала: «К концу обучения в ЦЖШС Маша отлично выполняла такие упражнения, как стрельба на расстояния: 1000 м – по станковому пулемету, с 800 м – по перебежчику, с 500 м – по грудной мишени, с 250 м – по стереотрубе. Мария Георгиевна умела хорошо маскироваться, ползать по-пластунски, быстро делать перебежки, оборудовать ячейки-окопчики – основную, запасную и ложную… Она не только истребляла своим метким огнем гитлеровских оккупантов, участвовала в отражениях вражеских атак и контратак, выносила с поля боя раненых, делала им перевязки, помогала разведчикам во взятии «языка», обучала молодых солдат-новобранцев меткой стрельбе».

О том, как воевала наша землячка, могут рассказать и ее награды.

Ноябрь 1943-го – медаль «За отвагу»: «В наступательном бою 8.11.43 метким огнем уничтожила 22 немца; оказала под сильным огнем противника первую помощь раненым».

Январь 1944-го – орден Славы III степени: «…следуя в боевых порядках пехоты, выдвигаясь впереди наступающих стрелков, метким огнем из снайперской винтовки истребила 42 гитлеровца».

Октябрь 1944-го – орден Славы II степени: «В боях при обороне ст. Паст убила немецкого офицера, подавила своим огнем станковый пулемет. При обороне г. Добеле, несмотря на сильный обстрел нашего участка обороны, уничтожила 2 наблюдателей».

1944-й был памятен для Марии еще и благодаря другим событиям. В начале его, зимой, случилось настоящее чудо – наша героиня встретилась с отцом, тоже воевавшим на Калининском фронте. А в мае Маша побывала в Москве на первой годовщине ЦЖШС. Из столицы поехала на побывку домой – ей дали краткосрочный отпуск. В Алейске фронтовичке предложили остаться работать в военкомате, и мать просила: «Останься, доченька!» – «Мое место на фронте», – таков был ответ. Маша поехала догонять свою часть. «В письмах писала, что истерла все ноги об сапоги, но догнала», – вспоминала сестра Ирина.

Дошла наша Маша до Берлина. После победы в Алейск вернулась раньше отца, брат Николай задержался на излечении в госпитале в Дрездене. Но коммунист Зубченко – в партию ее приняли на фронте в 1943-м – дома оставалась недолго. Вместе с двумя подругами поехала на восстановление разрушенного хозяйства Украины. В Москве встретились еще с одной фронтовичкой. «Оставайтесь здесь!» – предложила та. «Нет, поедем туда, где нужнее», – сказала Маша.

Она часто приезжала погостить на малую родину, заботилась о своих родных. Родственница Марии Георгиевны Валентина Аргунова из Алейска вспоминает: «Она ходила с приподнятым плечом, голос грубоватый, много курила. Короткая стрижка… Бабушка говорила, что она воевала и была ранена. Я много не помню – маленькая была».

Маша замечательно трудилась, но фронтовые раны давали о себе знать. Госпитали, инвалидность – сначала второй группы, потом первой… Ее соратницы вспоминали, что на большую встречу ветеранов в 1975-м она приехала совершенно больная. Фронтовые подруги похлопотали, определили Машу в столичный госпиталь, доставали через Министерство здравоохранения нужные лекарства. Назначили Марии Георгиевне персональную пенсию… Она ушла из жизни в 1979-м, в 55 лет.

Совсем молодым умер брат Николай, ушла вслед за ним мать. Сестры Марии разлетелись по стране… В Алейске оставались жить ее отец и сестра Ирина. И их давно уже нет.

Что же осталось? Экспонаты в музеях: в Луцке – документы Маши и часики, которыми, по семейному преданию, наградил ее маршал Жуков; в Алейске – письма и фотографии. И еще осталась память. Память, свидетельства которой мы будем продолжать собирать по крупицам.

***

Фронтовой фотокор Архипов, который снимал наших замечательных девчат-снайперов в пригороде Берлина, совсем молодым ушел из жизни – через пять лет после той фотосессии. На долгие годы его имя оказалось почти забытым, многие работы публиковались без указания имени автора или приписывались другим. Отпечатки и негативы, составлявшие архив журнала, в котором фронтовик работал, в лихих девяностых пропали… Но память бережно хранили в семье Анатолия Архипова. Семейный архив авторских негативов дождался своего часа, фронтовой корреспондент вернулся к нам в год 70-летия Победы – выставкой «Берлин 1945. Победа в фотографиях фронтового корреспондента А. Архипова в «Музее Героев Советского Союза и России».

Вернулся Архипов, вернулись и герои его работ. Среди них – и наша Маша…

Алтайская правда