Горняк22: Путин и Шойгу отдыхают в сибирской тайге. Фото

Пресс-служба Кремля показала кадры с отдыха президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Они проводят время где-то в Сибири. Точное место не названо.

На неделе глава государства говорил, что собирается побывать в тайге и немного отдохнуть. На одном из видео, опубликованных в Telegram, Путин садится в вездеход и куда-то уезжает. На другом Шойгу показывает ему поделки в своей мастерской — в свободное время он вырезает фигурки из сухих деревьев.

На некоторых фотографиях два представителя власти обедают за столом, накрытым прямо в лесу. Их сиденья обтянуты мехом, а сзади ограждение, обложенное еловыми ветками. Сами лидеры одеты в одинаковые костюмы.

Алтайская правда