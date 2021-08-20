Горняк22: Детей, пострадавших в аварии с главой отдела ГИБДД, выписали из больницы
Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш
Родители девочек погибли в смертельном ДТП на алтайской трассе. Теперь будет решаться судьба детей, с кем они будут проживать
В алтайском минздраве заявили, что двух девочек девяти и 16 лет, пострадавших в аварии с участием главы отдела ГИБДД, выписали из больницы, сообщает «РЕН ТВ».
По данным ведомства, состояние девочек оценивается как удовлетворительное, в стационарном лечении они не нуждаются.
В аварии дети потеряли родителей. С кем они теперь будут проживать, не уточняется.
Семья приехала в гости из Ставропольского края и в день ДТП ехала в барнаульский аэропорт, чтобы улететь домой.
Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе между селами Поспелиха и Шипуново. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком MAN с полуприцепом. Он вез родственников супруги в Барнаул – сотрудников ФСБ из Ставропольского края с двумя детьми.
В результате аварии на месте погибли два пассажира легкового авто, а водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет (дети погибших) госпитализировали.