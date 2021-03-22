ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Почему 22 марта на Руси было одним из самых больших праздников в году

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

22 марта в народном календаре – Сороки, Сорок Сороков. Получил этот день свое название в честь сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан, принявших мученическую смерть. У наших предков считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение).

Был этот день одним из самых больших праздников в году. Говорили так: «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Предвестниками весны считали жаворонков. У хозяек было принято к этому дню выпекать 40 печенюшек в форме птиц.

Было принято печь печенье из упругого, хорошо вымешанного теста. Готовое угощенье раздавали детям и говорили: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Малышня залезала на крыши, привязывала печенье к шестам и зазывала птиц скорее прилетать и приносить весну. После этого выпечку крошили и разбрасывали по сторонам.

Также пекли 40 шариков – «сороки святые, колобаны золотые». Делали их из ржаной или овсяной муки. Затем такие булочки нужно было выбрасывать из окна в течение 40 дней по одной штуке.

Народные приметы на 22 марта

  • Если на Сороки тепло, такая же погода будет еще 40 дней.
  • Если вечер теплый, лето будет дождливым.
  • Если над голым лесом в этот день прогремел первый гром, год будет голодным.
  • Если на Сорок ударил мороз, будет хороший урожай, особенно проса.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

Мар 22, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Возобновилась работа двух мобильных пунктов вакцинации в Барнауле

Мар 22, 2021
Общество

Горняк22: Пассажиры маршрута №33 в Барнауле жалуются, что их не довозят до конечной

Мар 22, 2021
Коронавирус

Горняк22: 13 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Мар 22, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar