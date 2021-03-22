Горняк22: Почему 22 марта на Руси было одним из самых больших праздников в году

22 марта в народном календаре – Сороки, Сорок Сороков. Получил этот день свое название в честь сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан, принявших мученическую смерть. У наших предков считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение).

Был этот день одним из самых больших праздников в году. Говорили так: «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Предвестниками весны считали жаворонков. У хозяек было принято к этому дню выпекать 40 печенюшек в форме птиц.

Было принято печь печенье из упругого, хорошо вымешанного теста. Готовое угощенье раздавали детям и говорили: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Малышня залезала на крыши, привязывала печенье к шестам и зазывала птиц скорее прилетать и приносить весну. После этого выпечку крошили и разбрасывали по сторонам.

Также пекли 40 шариков – «сороки святые, колобаны золотые». Делали их из ржаной или овсяной муки. Затем такие булочки нужно было выбрасывать из окна в течение 40 дней по одной штуке.

Народные приметы на 22 марта

Если на Сороки тепло, такая же погода будет еще 40 дней.

Если вечер теплый, лето будет дождливым.

Если над голым лесом в этот день прогремел первый гром, год будет голодным.

Если на Сорок ударил мороз, будет хороший урожай, особенно проса.

Алтайская правда