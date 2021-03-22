Горняк22: Почему 22 марта на Руси было одним из самых больших праздников в году

22 марта в народном календаре – Сороки, Сорок Сороков. Получил этот день свое название в честь сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан, принявших мученическую смерть. У наших предков считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение).
Был этот день одним из самых больших праздников в году. Говорили так: «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Предвестниками весны считали жаворонков. У хозяек было принято к этому дню выпекать 40 печенюшек в форме птиц.
Было принято печь печенье из упругого, хорошо вымешанного теста. Готовое угощенье раздавали детям и говорили: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Малышня залезала на крыши, привязывала печенье к шестам и зазывала птиц скорее прилетать и приносить весну. После этого выпечку крошили и разбрасывали по сторонам.
Также пекли 40 шариков – «сороки святые, колобаны золотые». Делали их из ржаной или овсяной муки. Затем такие булочки нужно было выбрасывать из окна в течение 40 дней по одной штуке.
Народные приметы на 22 марта
- Если на Сороки тепло, такая же погода будет еще 40 дней.
- Если вечер теплый, лето будет дождливым.
- Если над голым лесом в этот день прогремел первый гром, год будет голодным.
- Если на Сорок ударил мороз, будет хороший урожай, особенно проса.