Горняк22: «Замечательный и душевный город»: глава Ростуризма оценила Барнаул

Зарина Догузова в Барнауле Фото: barnaul.org

Зарину Догузову познакомили с исторической частью Барнаула. Она увидела Нагорный парк, набережную реки Оби и пешеходную улицу Мало-Тобольскую

Глава Ростуризма Зарина Догузова 19 августа приехала в Барнаул с рабочим визитом. В рамках поездки она познакомилась с исторической частью города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Барнаула.

Компанию Зарине Догузовой составили глава города Вячеслав Франк и начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. Она увидела туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской округ», пешеходную улицу Мало-Тобольскую, набережную реки Обь и Нагорный парк.

Глава Ростуризма отметила, что в городе была проделана большая работа по благоустройству. Также она подчеркнула, что работу, связанную с туристической привлекательностью, нужно продолжать. Например, создавать уникальные точки притяжения туристов и местных жителей. По ее мнению, этим местом может стать комплекс барнаульского сереброплавильного завода.

В завершении прогулки Зарина Догузова поделилась впечатлениями о городе. По ее мнению, Барнаул – «замечательный и душевный город».

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