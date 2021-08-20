Горняк22: В Горном Алтае вандалы разрисовали скалы у дороги

Фото: Инцидент Барнаул

Мужчина и женщина синей краской писали надписи на скале. Подъехавший к ним местный житель попросил их прекратить вандализм

В Республике Алтай мужчина и женщина оставили надписи на скале синей краской, сообщает «Инцидент Барнаул».

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Они объяснили свой поступок тем, что хотят «оставить память для потомков». Автор ролика попросил прекратить такие действия, так как его оскорбляет, когда туристы из других регионов приезжают в его «дом» и портят в нем стены. Пара задумалась над своим поступком и поспешила вернуться в машину.

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Местный житель надеется, что этим случаем заинтересуются в МВД и прокуратуре.

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Ранее сообщалось, что в Республике Алтай прошла экологическая акция по очистке скал от рисунков и надписей, оставленных отдыхающими. Так, за семь дней с помощью спецоборудования они очистили 425 квадратов скал в 23 популярных туристических местах.

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