Горняк22: Легковушка залетела на аллею с цветами в центре Барнаула
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
Известно, что на проспекте Ленина в ночное время часто встречают гонщиков, которые на большой скорости катаются по улице
Ночью 20 августа на проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП – легковушку отнесло на аллею с клумбой, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах с места аварии видно, что иномарка стоит посередине аллеи на центральной улице города. Возможно, автомобиль «дрифтовал», но не справился с управлением – других участников ДТП поблизости не видно.
На месте работали сотрудники ДПС. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил шесть авто на парковке у здания ГИБДД в Барнауле.