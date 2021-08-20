Горняк22: Легковушка залетела на аллею с цветами в центре Барнаула

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

Известно, что на проспекте Ленина в ночное время часто встречают гонщиков, которые на большой скорости катаются по улице

Ночью 20 августа на проспекте Ленина в Барнауле произошло ДТП – легковушку отнесло на аллею с клумбой, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах с места аварии видно, что иномарка стоит посередине аллеи на центральной улице города. Возможно, автомобиль «дрифтовал», но не справился с управлением – других участников ДТП поблизости не видно.

На месте работали сотрудники ДПС. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил шесть авто на парковке у здания ГИБДД в Барнауле.

ТОЛК