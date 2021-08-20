Горняк22: В Республике Алтай закрыли ковидный госпиталь из-за спада заболеваемости

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

С начала пандемии в Кош-Агачском районе было зарегистрировано 2 994 случая заражения коронавирусом. Это 14,77% от общего числа зарегистрированных случаев в республике (20 270)

В Кош-Агачском районе Республики Алтай закрыли ковидный госпиталь из-за улучшения эпидемиологической обстановки, сообщают «Новости Горного Алтая».

Те пациенты, у которых наблюдается положительная динамика, переведены на амбулаторное лечение, а больные средней степени тяжести направлены в республиканскую больницу.

За два месяца в госпитале пролечилось более 200 пациентов. Сейчас Кош-Агачская больница возвращается к прежнему режиму работы.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе осталось семь работающих ковидных госпиталей.

Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин отменил массовые и спортивные мероприятия в Кош-Агачском районе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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