Горняк22: В Москве из-за сильного ветра упало почти полсотни деревьев

Ветер, дождь, гроза и до +26 градусов ожидается 7 июня на Алтае

Сильный ветер в Москве повалил десятки деревьев и повредил множество автомобилей. Информация о пострадавших людях не поступала

18 августа в Москве в результате непогоды сильный ветер повалил 49 деревьев и повредил 24 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

В Городском хозяйстве Москвы рассказали, что в минувшую среду выпала почти четверть месячной нормы осадков августа.

«Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе», – говорится в сообщении Городского хозяйства Москвы.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице продолжит идти дождь, а его интенсивность значительно усилится. Вероятны сильный ветер, грозы и град до 21.00 четверга.

В Алтайском крае к концу недели также ожидается снижение температуры воздуха, а в некоторых районах – дожди и грозы.

Ранее «Толк» рассказывал, что осень в центральной и западной частях России наступает раньше обычного срока.

ТОЛК