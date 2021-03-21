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Общество

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

После вакцинации от коронавируса «Спутником V» не зафиксировано ни одного летального исхода. Не было и серьезных осложнений у всех вакцинированных.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, тяжёлых случаев, тем более смертельных исходов, после вакцинации этим препаратом не зарегистрировано.

Академик подчеркнул, что отсутствие серьезных нежелательных эффектов отметили и независимые эксперты в разных странах. Вакцинированные сталкивались лишь с тем, что  было озвучено в инструкции: с повышением температуры, болью в мышцах  и покраснением в месте укола.

Гинцбург заверил, что все партии «Спутника V» контролируются в Центре им. Гамалеи по 18 параметрам. Сегодня количество произведенных доз превышает 10 миллионов. Вакцину уже зарегистрировали в более чем 50 странах мира.

Алтайская правда

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