Горняк22: Что за приложение, которое дает посмотреть, как ты записан в контактах друзей

Смартфон. Карман. Телефон Фото: pixabay.com

В 2018 году в России получило огромную популярность приложение, которое позволяет посмотреть, как ты записан в контактах других пользователей. Спустя три года наступила вторая волна популярности

Приложение, чтобы посмотреть, как ты записан в контактах, существует. Это GetContact, и в некоторых странах его запретили еще несколько лет назад из-за нарушения законодательства.

GetContact позволяет посмотреть, как чей-то номер записан в телефонных книгах разных людей, пишет tjournal.ru. Однако для этого приложению надо дать доступ ко всем контактам. И вот именно из-за этого условия возникают сомнения в безопасности приложения.

Устанавливая GetContact, пользователь соглашается на передачу своих данных третьим лицам, уточняют пользователи «Пикабу». И это не только телефоны, но и аккаунты в социальных сетях, фотографии, IP-адреса и истории звонков.

По слухам в Сети, однажды приложение GetContact даже разрушило семью. Жена обнаружила, что ее супруг в чьем-то телефоне записан под женским именем.

Перед скачиванием GetContact нужно хорошо обдумать, готовы ли так рисковать своими личными данными. Пользователи приложения отмечают, что очень сложно удалить аккаунт и свой телефон из базы.

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