Горняк22: Похолодание с дождями вернется в Алтайский край к концу недели

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Теплая погода недолго побалует жителей региона – уже к концу недели температура воздуха начнет понижаться и снова вернутся осадки

Уже 20 августа на территории Алтайского края столбики термометров вновь начнут опускаться – на этот раз до +18…+20 градусов. Кроме того, снова станет дождливо, предупреждают синоптики регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прохладными становятся и августовские ночи: минувшей ночью температура воздуха по Алтайскому краю опускалась до +11…+16, а местами до +5 градусов. Утром почти везде туманно. При этом днем 18 и 19 августа еще будет тепло – до +25…+27 градусов и без осадков.

А вот уже к пятнице в регионе в дневное время ожидается +18…+23 градуса, а также с ночи пойдет дождь. Днем в отдельных районах также пройдут дожди, грозы, в предгорьях местами возможны сильные дожди.

21 августа синоптики также прогнозируют прохладную и дождливую погоду, а 22 августа ожидается около +20 градусов и без осадков.

К началу следующей недели, согласно предварительному прогнозу, возможна очередная волна потепления в Алтайском крае до +24…+28 градусов.

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