Горняк22: В алтайских реанимациях находятся 787 тяжелобольных пациентов с коронавирусом

Коронавирус Фото: pixabay.com

Всего в крае развернуто 4 593 койки для ковидных больных (за прошлые сутки их сократили на 93 места). Свободными на 19 августа остаются 1413 больничных ковидных мест

269 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 19 августа в крае уже 67 314 заболевших с начала пандемии, в том числе 4 665 детей, сообщает оперативный штаб региона.

За месяц в крае коронавирус выявили у 8 492 местных жителей. При этом впервые с 27 июля в регионе за сутки выявили менее 270 случаев заболевания COVID-19.

787 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края (–2 случая за сутки). Из них 200 человек подключены к аппаратам ИВЛ (–10 за сутки).

За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 25 больных коронавирусом, 23 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 4 408 зараженных.

С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежат 2 711 человек. Еще 459 пациентов лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.

Прививаются от инфекции в настоящее время 577,6 тыс. жителей региона.

Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 24 078 человек, Бийске (5 983) и Рубцовске (4 667).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 70,

Рубцовск – 41,

Бийск – 19,

Заринск – 18,

Алейск – 17,

Алейский район – 15,

Новоалтайск – 10,

Калманский район – 9,

Угловский район – 6,

Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский и Тюменцевский районы – по 5,

Камень-на-Оби – 4,

Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский и Шипуновский районы – по 3,

Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский и Тогульский районы – по 2,

Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский и Усть-Калманский районы – по 1.

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