Горняк22: В алтайских реанимациях находятся 787 тяжелобольных пациентов с коронавирусом
Коронавирус Фото: pixabay.com
Всего в крае развернуто 4 593 койки для ковидных больных (за прошлые сутки их сократили на 93 места). Свободными на 19 августа остаются 1413 больничных ковидных мест
269 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 19 августа в крае уже 67 314 заболевших с начала пандемии, в том числе 4 665 детей, сообщает оперативный штаб региона.
За месяц в крае коронавирус выявили у 8 492 местных жителей. При этом впервые с 27 июля в регионе за сутки выявили менее 270 случаев заболевания COVID-19.
- 787 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края (–2 случая за сутки). Из них 200 человек подключены к аппаратам ИВЛ (–10 за сутки).
- За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 25 больных коронавирусом, 23 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 4 408 зараженных.
- С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежат 2 711 человек. Еще 459 пациентов лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.
- Прививаются от инфекции в настоящее время 577,6 тыс. жителей региона.
- Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 24 078 человек, Бийске (5 983) и Рубцовске (4 667).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 70,
Рубцовск – 41,
Бийск – 19,
Заринск – 18,
Алейск – 17,
Алейский район – 15,
Новоалтайск – 10,
Калманский район – 9,
Угловский район – 6,
Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский и Тюменцевский районы – по 5,
Камень-на-Оби – 4,
Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский и Шипуновский районы – по 3,
Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский и Тогульский районы – по 2,
Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский и Усть-Калманский районы – по 1.