Горняк22: Администрацию алтайского района оштрафовали за праздник в разгар пандемии

Администрация Турочакского района Фото: Новости Горного Алтая

В Роспотребнадзоре выяснили, что 18 заболевших в регионе принимали участие в этом празднике и, вероятнее всего, заразились именно там

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей администрацию Турочакского района Республики Алтай за проведение массового праздника, несмотря на запрет Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В мае районные власти, несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом и запрет проведения массовых мероприятий, все же решили провести фестиваль русского фольклорного творчества «Купальская ночь». Роспотребнадзор запретил проводить праздник, однако власти проигнорировали это решение.

В итоге в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. При этом большинство участников праздника не пользовались масками, антисептиками и не соблюдали социальную дистанцию.

Суд признал чиновников виновными и назначил им крупный штраф.

Ранее сообщалось, что пляж «Планета Q» в барнаульском поселке Борзовая Заимка могут закрыть из-за громкой вечеринки в разгар пандемии.

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