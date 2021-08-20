Горняк22: В Сибири зафиксировали очередную серию землетрясений

В Сибири произошло землетрясение магнитудой 4,8 Фото: pixabay

За минувшие сутки в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Они были слабой магнитудой, и лишь немногие смогли их почувствовать

18 августа в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла. Подземные толчки зафиксировали в 13.59, эпицентр находился в Таштагольском районе в 21 километре от поселка Каламры. Об этом сообщает портал ngs42.ru.

Специалисты полагают, что колебание почвы, скорее всего, было вызвано техногенными причинами. Например, это могли быть промышленные взрывы или же активное ведение горных работ.

Напомним, что за сутки в Кузбассе было зафиксировано уже два землетрясения. Первый подземный толчок с магнитудой 2,5 зафиксировали ночью в Новокузнецком районе.

Ранее «Толк» рассказывал о более сильных кузбасских землетрясениях, которые смогли ощутить и жители Алтая.

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