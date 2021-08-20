Горняк22: Цены на бензин могут снизиться уже этой осенью

Топливо. Бензин. Заправка. Фото: pixabay.com

Пока не известно, насколько изменится ценник, но эксперты отмечают, что это может случиться уже в сентябре 2021 года

Минэнерго и ФАС России рекомендовали временно повысить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Поэтому осенью могут снизиться цены на бензин. Об этом сообщают «Известия».

Утешительным прогнозом касательно цен на топливо с изданием поделилась Екатерина Косарева из WMT Consult. По ее мнению, бензин подешевеет уже в сентябре.

«Уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках», – заявила эксперт.

Предложение двух ведомств касается продаж топлива в третьем квартале года. Их рекомендовали увеличить на один процентный пункт.

Ранее «Толк» рассказывал, что в Республике Алтай резко взлетели цены на бензин.

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