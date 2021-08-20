Горняк22: Названы три пары знаков зодиака, которым не по пути в личной жизни

Пара. Любовь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Эксперты сообщают, что звезды не советуют встречаться и строить семью трем парам знаков зодиака. Их союзы приведут только к ссорам и скандалам

Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые много ссорятся и которым вдали вдруг от друга будет намного лучше. Об этом сообщает портал «Слово и Дело».

Несмотря на теплые взаимные чувства и большое влечение, разногласия на почве личной свободы могут происходить у пары Тельцов и Близнецов. Эксперты говорят, что Тельцы эмоциональные и на этом фоне очень ревнивые. А Близнецы, в свою очередь, не терпят какие-либо ограничения.

Совместные планы не стоит строить и паре Девы и Водолея. Решительные Девы любят вмешиваться в жизнь своего партнера и подсказывать, как нужно жить. А вот Водолеям такой расклад не нравится. С Девами смогут ужиться только очень терпеливые Водолеи.

Еще одна несовместимая пара – Козероги и Стрельцы. Первые склонны к ответственности и требуют того же от своего партнера. Стрельцы – легкомысленны и зачастую забывают о данных обещаниях, тем самым злят своих вторых половинок.

Астрологи уточняют, что у этих пар риск расстаться намного выше, чем у других, однако многое зависит от самих людей.

Ранее «Толк» рассказывал, каким знакам зодиака повезет в любви в конце августа и начале сентября.

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