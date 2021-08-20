Горняк22: Похолодание до +20 градусов возвращается в Алтайский край 20 августа

Август. Лето. Погода Фото: fullhdwallpapers.ru

В ночное время температура воздуха местами опускается до +3…+8 градусов, а утром все чаще опускаются туманы. Осень наступит менее чем через две недели

20 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +20…+25 градусов. В отдельных районах возможны дожди и грозы. Утром местами туман. Ветер ожидается северо-западный, 3–8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в пятницу днем до +20…+22 градусов. Преимущественно без осадков. Утром туманно. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, порывы достигнут 13 м/с.

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