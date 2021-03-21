Горняк22: Старожилы до сих пор вспоминают этого истинного крестьянина и талантливого руководителя

14 марта нынешнего года Герою Социалистического Труда Якову Петерсу исполнилось бы 90 лет. Если бы председателю колхоза «Победа» сказали, что говорить-то, мол, мы все умеем, а покажи, что руками сделать сможешь, Яков Генрихович, наверное, только снисходительно усмехнулся бы. А может быть, учитывая его горячий характер, и показал бы что-нибудь из того, что умеет. А умел он многое. Как говорится, жизнь заставила.

Горячий и честный

Яков Петерс родился 14 марта 1931 года в селе Марковка Славгородского района в многодетной семье. Свою трудовую деятельность начал в колхозе имени Ленина в 1947-м. Работал плотником, трактористом, плёл корзины из ивовых прутьев, сбивал ящики для упаковки сливочного масла на молочном заводе в селе Петровка Хабарского района, мастерил добротные серванты и шкафы, дорос до бригадира, а затем и руководителя отделения совхоза «Славгородский».

На новом посту, да и потом в течение, пожалуй, всей жизни, вспоминал Яков Петерс своего наставника на бригадирском посту – председателя колхоза имени Ленина (ныне Немецкого национального района) Августа Гейна. Наставника порой строгого и требовательного, но предельно честного. Вот это слово – «честный», без всяких используемых в нынешней жизни полутонов, было одним из определяющих и в характере самого Петерса.

Спустя годы бывший директор совхоза «Славгородский» Александр Андреевич Финк о своей совместной работе с Петерсом вспоминал так: «Горяч, ох и горяч был! Но себя не жалел. Порой излишне категоричен. Но подкупал открытостью, знаете, даже какой-то, не найду другого слова, детской, что ли. И честностью. Большой честностью во всём. Мне рассказывали, что как-то в его отсутствие привез ему домой скотник силос для коровы. Думал угодить новому управляющему, как не раз угождал тому, кого сменил Петерс. Так ему Петерс объявил строгий выговор и силос отправил на ферму. Хотя, честно говоря, его личная корова одной соломой пробавлялась, а в доме – шестеро детей. Даже с моей, директорской, точки зрения, мог бы он заплатить за силос и оставить его у себя. Должен сказать, очень зауважали нового управляющего казахи. Их тогда в отделении было большинство».

«С безобразием покончим»

Когда в 1960 году Петерс стал управляю­щим Беккердиновским отделением, оно было самым слабым в совхозе «Славгородский». А в 1965-м, когда управляющий сдавал дела, это отделение по всем показателям в полеводстве и животноводстве держало первенство в совхозе. За пять лет в заброшенном казахском ауле благодаря неутомимой энергии Якова Петерса, «заразившего» ею многих своих подчиненных, было построено 84 квартиры. Детишки справили новоселье в новой школе. Начали строить клуб. И всё хозспособом, своими силами. Когда Якова Генриховича Петерса рекомендовали в председатели колхоза «Победа», в Николаевку к Финку приходили целые делегации из Беккердиновки: «Не отпускай нашего управляющего, товарищ директор!»

На новом месте работы Петерса ожидала практически та же картина, какую увидел он в Беккердиновке в 1960 году. Говоря попросту, развал. В день избрания Якова Генриховича председателем хозяйства в кассе колхоза было всего несколько рублей, не считая долгов. После ликвидации МТС победовцам пришлось строить мастерские, гаражи для хранения техники буквально на голом месте. Вот и захромал колхоз на обе ноги. Почти все доходы, которые давала введенная за первые целинные годы в оборот пашня, съедала техника – ее эксплуа­тация и ремонт. Пять сел укрупненного колхоза насчитывали 341 двор. А дворы – саманные да камышитовые домишки без самых элементарных удобств. Даже питьевой воды в достатке не было.

А когда в начале 60-х начались пыльные бури, когда в 1963-м урожайность зерновых упала до 2,6 центнера с гектара, совсем худо стало. На общем собрании колхозников «Победы» Петерса спросили из зала: «А как ты по нашей земле ходить будешь?» – «Вместе с вами, дорогие товарищи. Но только с теми, кто ходит по ней по-хозяйски, честно», – ответил Петерс. Ответ явно понравился. В зале захлопали.

В прошлом доярка колхоза «Победа» Полина Коломиец рассказывала, что к ним на ферму до прихода Петерса начальство заглядывать попросту боялось. А коль и заходило, то на все упреки в том, что коровник на подпорках стоит – того и гляди развалится, корма – одна солома да сено с гнильцой, а потому надои – коза больше молока даст, только поеживалось и, надавав торопливых обещаний, так же торопливо откланивалось. И всё. И вот октябрь 1965-го. Пять утра. Молочная ферма колхоза «Победа».

«Пришли мы на ферму, а там уже кто-то ходит. Испугались даже, – вспоминала доярка, – высокий, как жердь. Пригляделись: «Батюшки! Да никак новый председатель. С чего это ему не спится?» Поздоровался и говорит: «Аховые дела у вас, бабоньки. Хуже некуда». Мы это как попрек поняли и давай ему, как прежнему, все наши боли-обиды выстреливать. Я в те-то годы ох и горласта была. Он аж уши зажал. Засмеялся, да и говорит: «Вы что, Полина Павловна, глухим меня сделать хотите?» Очень я удивилась: ишь какой, уже и имя-отчество знает. Сбавила голосу. И товарки мои тоже притихли. Слушал нас не перебивая. Уходя, сказал: «Всё, что в силах, сделаем. Покончим с этим безобразием». И доярки ему поверили. Сразу, с первого же дня знакомства. А на другой день на ферму пришли плотники. Стали чинить крышу, отремонтировали автопоилки. Пустили в ход давно пылившиеся на складе доильные аппараты».

Лучшее хозяйство в России

В 1966 году Яков Генрихович побывал в Целинограде на выездной сессии ВАСХНИЛ, посвященной вопросам почвозащитной системы земледелия, познакомился там с Терентием Семёновичем Мальцевым. Домой в Николаевку привез с собой брошюру об опыте канадских фермеров по защите земель от эрозии и досконально ее изучил. И тут же во время посевной стал использовать метод безотвальной обработки почвы.

Пахали плугами без отвалов. Сеяли стерневыми сеялками, которые колхозные умельцы по предложению председателя усовершенствовали так, что сеялка стала агрегатом, выполняющим сразу четыре операции: сев, внесение минеральных удобрений, культивацию и прикатывание. И получили в результате прирост урожайности в три центнера на гектар. А в Кулундинской степи такой прирост был фундаментально значимым.

Рентабельным стало животноводство в колхозе Петерса. Без малого вдвое вырос среднегодовой денежный доход, вдвое увеличился средний годовой заработок колхозника. «Победа» вышла на передовые по тем временам позиции на полях и фермах. В апреле 1971 года председатель колхоза Яков Генрихович Петерс был удостоен звания Героя Социалистического Труда. За успехи в социалистическом соревновании в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина колхоз «Победа» был награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Он неоднократно признавался лучшим хозяйством края и России.

По воспоминаниям ветеранов колхоза, требовательность их председателя сочеталась с чутким отношением к людям. Особое внимание он уделял молодым специалистам, вновь приехавшим в село. По тем временам Яков Генрихович был настоящим новатором, всегда был полон новых идей, мечтал открыть грязелечебницу в Николаевке, приобретал новое оборудование для амбулатории и сельского Дома культуры. За годы его руководства появилась развитая инфраструктура: жилые дома со всеми удобствами, Дом культуры и быта, торговый центр и столовая, больница, детский сад.

Осталась память

В 1987 году Яков Петерс переехал из Николаевки в Барнаул, где возглавил краевое объединение «Сортсемовощ», а в 1993 году уехал в Германию к своим детям на постоянное место жительства, но до конца дней не мог забыть свой любимый колхоз «Победа», родную Николаевку. Не проходило дня, чтобы он не вспоминал своих земляков-тружеников, часто перезваниваясь со своим преемником А.А. Бернгардтом, узнавая, как дела идут на родной земле. Сильно переживал, когда в родном колхозе бывали проблемы. А чтобы украсить свою жизнь в Германии, занимался теплицей, выращивая разные сорта помидоров и огурцов. Профессия агронома, которую он получил, окончив в 1975 году Алтайский сельхозинститут, пригодилась ему и там.

Умер Яков Генрихович 17 февраля 2009 года. Супруга его, Амалия Ивановна Петерс, разделившая на жизненном пути все беды и радости своего мужа, пережила его совсем ненадолго. Она ушла из жизни 16 мая 2009 года. Похоронены супруги в Германии, в городе Харен. У них было шестеро детей. Теперь это огромная семья, включающая внуков и правнуков. Вся она бережно хранит память о любимом отце и дедушке. А старожилы села Николаевка до сих пор вспоминают этого непростого человека, истинного крестьянина и талантливого руководителя.

Алтайская правда