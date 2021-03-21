Горняк22: В 2020 году в Барнауле было зафиксировано более 1,5 тысяч дистанционных мошенничеств

В прошлом году в Барнауле было отмечено снижение совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений, краж и грабежей. Но возросло число дистанционных мошенничеств. Об этом рассказал на прошедшем заседании депутатов начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

В краевом центре уменьшились разбойные нападения, грабежи, кражи и умышленные поджоги. Однако, как и в целом по Алтайскому краю, зафиксирован всплеск дистанционных мошенничеств. Так, в прошлом году в Барнауле было зарегистрировано более 1500 фактов подобных преступлений. Было задержано 37 лиц, подозреваемых в совершении преступлений в информационно-телекоммуникационной сфере, 18 из них — в ходе выездов в соседние регионы.

Одним из приоритетных направлений продолжает оставаться работа по противодействию коррупции. В прошедшем году было выявлено почти 500 преступлений экономической направленности.

Эффективной оказалась и работа в области безопасности дорожного движения. Так, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 85 тысяч правонарушений.

Алтайская правда