Горняк22: В Японии землетрясение в 7,2 балла вызвало цунами

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 . Это вызвало цунами выстой в 1 метр.

Цунами зафиксировано в префектуре Мияги, рядом с побережьем которого находился эпицентр подземных толчков. Население прибрежных районов предупредили о приближающейся опасности.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 60 км под океанским дном. В связи с ударом стихии в Японии создан экстренный штаб.

Сообщается об одном пострадавшем, разрушений не зафиксировано. Толчки ощущались в ряде префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки и Токио, сообщает ТАСС.

В результате землетрясения без электричества остались свыше 200 домов.

Алтайская правда