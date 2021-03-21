Горняк22: Джо Байден трижды споткнулся на трапе самолета

Президент США Джо Байден три раза споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. По словам пресс-службы Белого дома, во всем был виноват сильный ветер.

Накануне американский лидер посетил штат Джорджия. На опубликованном в соцсетях видео заметно, как 78-летний президент трижды оступился. Причем один раз он упал на колено. Но потом поднялся, отряхнулся и зашел в самолет.

В Белом доме заявили, что причиной такого инцидента стал сильный ветер. По словам представителя пресс-службы президента, Байден «чувствует себя прекрасно» и " он всего лишь оступился на лестнице».

Алтайская правда