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Общество

Горняк22: Джо Байден трижды споткнулся на трапе самолета

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Президент США Джо Байден три раза споткнулся, когда поднимался по трапу самолета. По словам пресс-службы Белого дома, во всем был виноват сильный ветер.

Накануне американский лидер посетил штат Джорджия.  На опубликованном в соцсетях видео заметно, как 78-летний президент трижды оступился. Причем один раз он упал на колено. Но потом поднялся, отряхнулся и зашел в самолет.

В Белом доме заявили, что причиной такого инцидента стал сильный ветер. По словам представителя пресс-службы президента, Байден «чувствует себя прекрасно» и " он всего лишь оступился на лестнице».

Алтайская правда

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