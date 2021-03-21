Горняк22: Навруз: история и традиции самого древнего праздника весны

Народный праздник весны Навруз отмечают 21 марта мусульмане. Название в переводе с персидского означает «новый день и это праздник прихода новой весны.

Празднуют обычно целых 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече Новруза и посещению родных и друзей. Девятый день известен как Шахръяран-Навруз (шахский Навруз), а тринадцатый день как Сездах-бедар («Тринадцатое вне дома»).

В Казахстане на празднование Навруза отводится три дня. В городах и селах проходят мероприятия, концерты, люди ходят в гости и поздравляют друг друга.

Наурыз мейрамы символизирует весеннее обновление, любовь, плодородие. Казахский Дед Мороз называется Аяз Ата. Праздник сопровождается посещением гостей, обменом поздравлениями и пожеланиями благополучия в наступающем году. Каждый должен посетить семь домов и пригласить семь гостей. В этот день нужно обязательно накормить голодного, одарить обездоленного.

Главным украшением новогоднего стола казахов является наурыз-коже – традиционный весенний суп из семи компонентов с обязательным присутствием копчёного мяса, молока или айрана, злаков. Они символизируют радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту.

В Азии Наурыз, или Навруз на протяжении тысячелетий остался народным праздником, не связанным с конкретной религией или идеологией. В ночь перед праздником в большом котле варят согласно обычаю из муки и солода проросшей пшеницы обрядовое угощение — символ вечной жизни. В последние годы могут встретить первые лучи солнца… «боевым» салютом, переполошив в столь ранний час целые города.

Поверья на Наурыз:

Чем щедрее отметить праздник, тем лучше пройдет наступивший год.

До Навруза лучше рассчитаться со всеми долгами.

Нужно сделать дома генеральную уборку и все помыть.

Важно не только самому сходить в гости, но и принять гостей, хорошо и вкусно их угостить.

История праздника уходит корнями в дописьменную эпоху, а официальный статус он приобрел только в Ахеменидской империи, как религиозный праздник зороастризма. Арабы его не отмечают и он до сих пор запрещен в Сирии. А в Турции празднование разрешили только с 1991 года. Тем не менее, Навруз с 2009 года включен ЮНЭСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Фото: asu.ru

Алтайская правда