Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

«Сформулированные задачи и планы на 2021 год говорят о том, что понемногу надо возвращаться к нормальной жизни и привычному формату работы. Это касается и кадровой работы, и цифровизации, и специальных медицинских вопросов», — заявил губернатор Виктор Томенко 18 марта на коллегии Минздрава Алтайского края.

По словам главы региона, 2020-й войдет в историю как год тяжелых утрат, а также — героической работы сотрудников медиков и жителей края.

«На передовую борьбы с коронавирусом вышли именно медицинские работники. Им пришлось трудиться в тяжелейших условиях, в противочумных костюмах, подолгу не видеться со своими семьями. Многие наши медики не считают себя героями, а говорят, что просто выполняют свою работу. Для меня же они – настоящие герои», — написал Виктор Томенко на своей страничке в «Инстаграм».

Также губернатор в ходе заседания коллегии обратил внимание на возросшую ответственность, которая сегодня накладывается на главных врачей и руководителей медорганизаций. Власти региона готовы своевременно реагировать на просьбы и обращения руководства медицинских учреждений.

С основным докладом об итогах работы отрасли и планах выступил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он отметил, что в 2020 году была полностью изменена работа поликлинического звена, в короткие сроки перепрофилирован коечный фонд больниц. Но, несмотря на это, работа по реализации нацпроектов продолжена в полном объеме.

Фото: Антон Федотов

Алтайская правда