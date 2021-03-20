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Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Сегодня, 19 марта, глава Барнаула Вячеслав Франк представляет депутатам Барнаульской городской Думы ежегодный отчет о результатах деятельности за 2020 год. По его словам, в прошлом году потребовалась сбалансированная бюджетная политика. Она была поддержана депутатским корпусом. Об этом Вячеслав Франк рассказал сегодня во время своего отчета.

В 2020 году городу из вышестоящих бюджетов оказана помощь в размере свыше 8,4 миллиардов рублей. Это позволило краевому центру  развиваться.

— В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов освоено около 2,5 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Город увеличил софинансирование национальных проектов на 42%, или 600 миллионов, — отметил глава Барнаула.

Объём частных вложений в экономику краевого центра увеличился более чем на 4%. На сопровождении находятся больше 30 инвестпроектов. От аренды инвестиционных участков бюджет ежегодно дополнительно будет получать более 30 миллионов рублей.

— Годовой объём инвестиций в основной капитал составил более 36 миллиардов рублей, что на 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Барнаул 

Алтайская правда

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