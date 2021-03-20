Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

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Сегодня, 19 марта, глава Барнаула Вячеслав Франк представляет депутатам Барнаульской городской Думы ежегодный отчет о результатах деятельности за 2020 год. По его словам, в прошлом году потребовалась сбалансированная бюджетная политика. Она была поддержана депутатским корпусом. Об этом Вячеслав Франк рассказал сегодня во время своего отчета.

В 2020 году городу из вышестоящих бюджетов оказана помощь в размере свыше 8,4 миллиардов рублей. Это позволило краевому центру развиваться.

— В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов освоено около 2,5 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Город увеличил софинансирование национальных проектов на 42%, или 600 миллионов, — отметил глава Барнаула.

Объём частных вложений в экономику краевого центра увеличился более чем на 4%. На сопровождении находятся больше 30 инвестпроектов. От аренды инвестиционных участков бюджет ежегодно дополнительно будет получать более 30 миллионов рублей.

— Годовой объём инвестиций в основной капитал составил более 36 миллиардов рублей, что на 6 млрд рублей больше, чем в 2019 году, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Барнаул

Алтайская правда