Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Накануне президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента телеканала АВС: «Считаете ли вы Путина убийцей?».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал высказывание Байдена мерзким и бессовестным. Он добавил, что это – триумф политического маразма и бессилия США и предположил, что у Байдена – возрастная деменция (в просторечии говорят «выжил из ума от старости»). Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил мнение, что слова Байдена – это истерика от бессилия. Он также отметил, что даже во время Холодной войны президенты США не позволяли себе опускаться до подобной риторики.

Сам президент РФ Владимир Путин, комментируя выпад Байдена, сказал, что в ответ пожелал бы ему здоровья. Российский лидер также добавил, что люди склонны видеть в других то, что есть в них самих и припомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так сам и называется».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США не жалеет о своих словах и просто дал прямой ответ на прямой вопрос.

Российская сторона отозвала из США своего посла для консультаций.

Алтайская правда