Горняк22: О чем говорил глава Барнаула Вячеслав Франк во время отчета

Пересмотр системы управления пассажирскими перевозками, изменение подхода к формированию комплексной застройки, контроль долгостроев «Барнаулкапстроя»… О чем говорил глава Барнаула Вячеслав Франк 18 марта во время отчета перед депутатами гордумы?

Влияние пандемии

Градоначальник рассказал не только о результатах работы своей администрации, но и обозначил проблемы краевого центра, которые предстоит решить в ближайшее время.

Обстоятельства сегодняшнего дня диктуют новый регламент в проведении подобных мероприятий. Теперь их принято начинать с влияния пандемии. Безусловно, потери есть и в Барнауле. Во-первых, возросла естественная убыль населения, усилилась тенденция спада рождаемости. Во-вторых, с апреля по ноябрь прошлого года рост безработицы в городе наблюдался более чем в шесть раз! Правда, в течение декабря показатель начал снижаться и составил 2%, или 8 269 безработных граждан. В-третьих, серьезным образом пострадало производство транспортных средств и оборудования, объемы которых уменьшились наполовину.

Период пандемии потребовал сбалансированной бюджетной политики. В 2020 году городу из вышестоящих бюджетов оказана помощь в размере свыше 8,4 млрд рублей. Это позволило краевому центру развиваться.

– В результате доходная часть достигла величины 16 млрд 400 млн рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Только в ходе реализации пяти национальных проектов освоено около 2,5 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Город увеличил софинансирование национальных проектов на 42%, или 600 млн, – отметил глава Барнаула.

Объем частных вложений в экономику увеличился более чем на 4%. На сопровождении находятся около 30 инвестпроектов. От аренды инвестиционных участков бюджет ежегодно дополнительно будет получать 30 млн рублей.

– Годовой объем инвестиций в основной капитал составил 36 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в 2019 году, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Комплексная застройка

Глава города признает, что актуальной остается проблема качества уборки улично-дорожной сети. Количество техники и ее 90-процентный износ не позволяют обеспечить нормативные сроки. Но уже разработана новая схема уборки. В 2020 году за счет краевого и городского бюджетов приобретена 21 единица техники на сумму 89 млн рублей. Все машины оснащены навигационной системой ГЛОНАСС.

Еще одна головная боль Барнаула – общественный транспорт. Вячеслав Франк заявил о пересмотре системы управления пассажирскими перевозками. Эта отрасль наиболее пострадала в период пандемии.

Как известно, за последний год был значительно сокращен выход подвижного состава на линию, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. В настоящее время пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился полностью.

– Накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, – сказал Вячеслав Франк.

По мнению градоначальника, общественный транспорт требует обновления. Сейчас ведутся переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Началась работа по созданию комплексной схемы обслуживания населения. Кроме того, благодаря договоренности губернатора края и мэра Москвы регион бесплатно получит 10 модернизированных трамваев.

В ближайшее время в городе предстоит также дополнительно определить механизм развития застроенных территорий, внести изменения в существующий Генеральный план. Предстоит отработать с инвесторами наиболее перспективные площадки. Ведь краевой центр может вплотную столкнуться с проблемой дефицита земельных участков.

– Для решения вопроса необходимо изменить подход к формированию Генплана. Он должен стать более гибким. Способствовать развитию города, давать возможность оперативного принятия решений в строительной сфере, – сказал Вячеслав Франк. – Планируя комплексную застройку, нужно взвешенно использовать имеющиеся земельные ресурсы. Учитывать потенциал участков, освобожденных после сноса аварийного жилья.

Отметим, в прошедшем году были внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа. Разработана документация по планировке территории застройки в районе Павловского тракта и проезда Северного Власихинского. Здесь запланировано комфортное проживание более 4 тыс. человек.

По словам градоначальника, изучается вопрос развития жилищного строительства в юго-западном направлении городского округа и освоения территорий, которые прилегают к аэропорту.

Кстати, сейчас более 80% квартир строится по договорам долевого участия. Есть случаи затягивания сроков сдачи объектов. В сложном финансовом положении оказалось акционерное общество «Барнаулкапстрой». По словам градоначальника, принимаются все возможные меры, чтобы не допустить банкротство организации. Удалось сохранить кадры, избежать задолженности по заработной плате. При участии компании «Строительная перспектива» введен проблемный многоквартирный дом по адресу: Павловский тракт, 291. На особом контроле находится дом на улице Парковой, 71.

Вячеслав Франк просит поддержки регионального правительства в решении проблемы по переселению граждан из аварийного жилья. В городе 224 дома признаны аварийными. Из них 157 будет расселено за счет средств бюджетов всех уровней.

– При этом расселение 67 домов, признанных аварийными после 2017 года, пока не обеспечено финансированием. Это потребует 3,5 млрд рублей. Без поддержки краевого правительства город не справится, – говорит градоначальник.

Вячеслав Франк также подчеркнул необходимость укрепления и развития пригородных территорий, где особое внимание следует уделить вопросам водоснабжения.

Большинством голосов депутаты приняли отчет главы города: «за» проголосовали 32 человек, «против» — 8.

Мнения

Пётр Фризен, заместитель председателя Общественной палаты Барнаула:

– Доклад главы города мне понравился. В нем приведены конкретные цифры по успехам и достижениям, а также проблемные вопросы и пути их разрешения. За год администрацией действительно было много сделано. Посмотрите, сколько строится объектов, жилья, как идет благоустройство территорий. Если говорить о бюджетных позициях, то они практически все выполнены. По нацпроектам город тоже оказался в лидерах по СФО. Администрация города уделяет много внимания и другим вопросам жизнедеятельности. Честно говоря, я даже не помню, когда была такая серьезная финансовая поддержка со стороны федерального и краевого центров.

Сегодня мы услышали и критические замечания по отчету, но это нормально. Есть проблемы, к примеру, с кадрами, но, скажите, где их сейчас нет! Они всегда были. Это тонкий инструмент, и его настройка требует кропотливой долгой работы. Я думаю, что руководство администрации города, районов и депутатский корпус выработают механизм, который позволит допускать меньше ошибок в этой работе.

Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

– В сложный 2020 год хотелось бы отметить активное участие городской администрации не только в процессе исполнения важных решений федеральных органов власти, регионального оперштаба, но и в том, что администрация Барнаула была первой, кто пришел на помощь и организовал акцию взаимопомощи «Мы вместе». Волонтерский штаб открыли именно в краевой столице. Благодаря тому, что в период локдауна были выделены средства на транспортные нужды, обеспечивалось питание волонтеров и оказывалась помощь медучреждениям, мы вместе помогли более 8 тыс. барнаульцев старше 65 лет, которые находились на самоизоляции.

Городская администрация, помимо своих основных полномочий, выполняла далеко не профильные функции. В период пандемии была развернута масштабная информационная кампания с привлечением бизнеса. Сотрудники администрации Барнаула фактически спасали жизни людей. Да, была и критика отчета главы города. Вопросы есть и всегда будут, все они важные, часть из них болезненные, но нужно понимать уровень возможностей региональной и городской власти. Самое главное, администрация Барнаула «не завалила» ни один национальный проект, ни одну программу.

Альберт Лунёв, председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству:

– В целом работу администрации города нужно признать положительной. Команда показала хорошие результаты, хотя есть и недочеты. В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в прошлом году Барнаулу были выделены 67,9 млн рублей на приобретение дорожно-эксплуатационной техники. В 2021-м на эти цели краевой центр также получит значительную сумму. Однако обслуживание дорог, особенно в зимний период, вызывает вопросы у горожан. С одной стороны, нужно быть объективным: если в течение двух суток выпадает месячная норма осадков, то с этим сложно справиться. С другой стороны, в том же Центральном районе более 300 дорог и треть из них не включены в муниципальное задание. Количество дорог растет, а их число в муниципальном задании остается прежним. Но ФЗ № 131 никто не отменял – все дороги должны убираться за счет бюджета.

Между тем много положительных откликов от горожан поступает по вопросам строительства, ремонта дорог, тротуаров и дворов. Например, в поселке Южном все магистрали заасфальтированы. Кроме того, динамика участия по программе поддержки местных инициатив в Барнауле стабильно положительная. Комитетом общественных связей города проделывается большая работа с органами общественного самоуправления по обучению, мотивации в участии в грантах. Мы видим, как начинает меняться сознание граждан, – люди берут ответственность за свою территорию.

Барнаул

Алтайская правда