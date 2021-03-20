Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

После вакцинации от коронавируса «Спутником V» не зафиксировано ни одного летального исхода. Не было и серьезных осложнений у всех вакцинированных.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, тяжёлых случаев, тем более смертельных исходов, после вакцинации этим препаратом не зарегистрировано.

Академик подчеркнул, что отсутствие серьезных нежелательных эффектов отметили и независимые эксперты в разных странах. Вакцинированные сталкивались лишь с тем, что было озвучено в инструкции: с повышением температуры, болью в мышцах и покраснением в месте укола.

Гинцбург заверил, что все партии «Спутника V» контролируются в Центре им. Гамалеи по 18 параметрам. Сегодня количество произведенных доз превышает 10 миллионов. Вакцину уже зарегистрировали в более чем 50 странах мира.

Алтайская правда