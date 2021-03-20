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Общество

Горняк22: В Барнауле пересмотрят систему управления пассажирскими перевозками

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Глава Барнаула Вячеслав Франк сегодня, 19 марта, во время отчета по итогам 2020 года заявил, что отрасль пассажирских перевозок наиболее пострадала в период пандемии. В этой связи в краевом центре намерены пересмотреть систему управления пассажирскими перевозками.

Был значительно сокращен выход подвижного состава на линию, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. В настоящее время пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился полностью.

— Накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, — подчеркнул Вячеслав Франк.

По мнению градоначальника, общественный транспорт требует обновления. Сейчас ведутся переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Началась работа по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения.

Кроме того, благодаря договоренности губернатора Алтайского края и мэра Москвы регион бесплатно получит 10 модернизированных трамваев.

Барнаул 

Алтайская правда

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