Горняк22: В Барнауле пересмотрят систему управления пассажирскими перевозками

Глава Барнаула Вячеслав Франк сегодня, 19 марта, во время отчета по итогам 2020 года заявил, что отрасль пассажирских перевозок наиболее пострадала в период пандемии. В этой связи в краевом центре намерены пересмотреть систему управления пассажирскими перевозками.

Был значительно сокращен выход подвижного состава на линию, наблюдается острый дефицит кондукторов и водителей. В настоящее время пассажиропоток выравнивается, но еще не восстановился полностью.

— Накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьезную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети, — подчеркнул Вячеслав Франк.

По мнению градоначальника, общественный транспорт требует обновления. Сейчас ведутся переговоры с представителями корпорации ВЭБ. Началась работа по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения.

Кроме того, благодаря договоренности губернатора Алтайского края и мэра Москвы регион бесплатно получит 10 модернизированных трамваев.

Барнаул

Алтайская правда