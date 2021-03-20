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Горняк22: С 1 апреля на алтайских дорогах вводятся ограничения для большегрузов

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

С 1 апреля в Алтайском крае вводят временное ограничение движения на дорогах для большегрузного транспорта, если нагрузка на ось у него превышает 6 тонн. Запрет будет действовать по 30 апреля.

На трассах установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. Как поясняют в региональном Минтрансе, это вынужденная мера для обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Большегрузный транспорт наносит существенный вред региональным дорогам, особенно в весенний период, когда их и без того испытывают на прочность дождь и талые воды. «Весенняя просушка» позволит уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения.

Эти ограничения не распространяются на международные перевозки, а также транспортировку почты, семян, продуктов питания, топлива, животных, грузов и техники, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и других жизненно необходимых грузов.

Алтайская правда

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