Горняк22: Мужчина выпал с третьего этажа в Барнауле и напугал округу воплями

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Очевидцы сняли на видео, как горожанин лежит на асфальте под окнами, периодически громко кричит и спорит с бригадой скорой помощи

Мужчина выпал из окна третьего этажа жилого дома в Барнауле. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал «В курсе 22».

Сообщается, что инцидент произошел днем 18 августа на улице Сухэ-Батора, 33.

На съемке очевидца видно, что пострадавший лежит возле подъезда, периодически громко кричит и спорит с медиками скорой помощи.

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При каких обстоятельствах произошло падение – не уточняется.

Предварительно, горожанин получил травму ноги.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже.

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