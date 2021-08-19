Горняк22: Алтайского депутата судят за браконьерство с ущербом на десятки тысяч

Оперативная съемка Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Обвиняемый со знакомым якобы выловил в устье реки Калманки более 60 экземпляров различных видов рыбы с помощью моторки и мононити

В Алтайском крае суд рассмотрит уголовное дело против местного депутата по обвинению в незаконной рыбалке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, в ночь на 1 мая депутат одного из сельских районов края со знакомым выловил в устье реки Калманки на пути нереста более 60 экземпляров различных видов рыбы, используя моторку и мононить.

Причиненный природе ущерб оценили более чем в 70 тысяч рублей.

Максимальная санкция части 3 статьи 256 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее «Толк» сообщал о том, что двое жителей Алтая могут сесть в тюрьму за вылов редчайшей рыбы.

ТОЛК