Горняк22: В ДТП с полицейским на Алтае погибли сотрудники ФСБ

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Погибшие были мужем и женой. В регион они приехали с детьми из Ставрополья навестить родственников – семью начальника райотдела ГИБДД

Сотрудники ФСБ погибли в автоаварии с главой районного отдела ГИБДД в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По данным ресурса, погибшие пассажиры кроссовера – мужчина и женщина – были супругами и оба работали в управлении ФСБ по Ставропольскому краю. Ранее сообщалось, что семейная пара с двумя детьми приехала на Алтай в гости к родственникам – семье полицейского. В ночь аварии он вез их в аэропорт Барнаула.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе А-322. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком.

В результате аварии на месте погибли два пассажира легкового авто, водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет госпитализировали.

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