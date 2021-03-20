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Общество

Горняк22: 20 марта продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

В субботу, 20 марта, в каждом районе Барнаула пройдет продовольственная социальная ярмарка. Организаторы обещают большой выбор и невысокие цены.

Здесь можно будет приобрести продукты питание от местных производителей. Например, молочные продукты, яйцо, мясо, колбасные изделия и мясные деликатесы, муку, сахар и т.д.

Ярмарки будут проходить с десяти утра до двух часов дня. В Железнодорожном районе торговля развернется по проспектах Ленина, 71 и Красноармейский, 131, в Индустриальном – на улице 50 лет СССР, 51а. Жителей Ленинского района ждут на площади Народная. Ярмарочные площадки в Октябрьском районе будут расположены по проспекте пЛенина, 152, а в Центральном – пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского, 21а.

Подчеркнем, торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса. Покупателей просят соблюдать масочный режим.

Барнаул 

Алтайская правда

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