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Общество

Горняк22: Прокурор Рубцовска проверил городское троллейбусное предприятие

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

На троллейбусном предприятии Рубцовска прошла прокурорская проверка. В ее ходе было проконтролировано соблюдение трудовых прав работников.

Прокурор Рубцовска Александр Губский проверил требования законодательства по соблюдению трудовых прав работников. Кроме того, он оценил, как проходит освоение выделенных государством в качестве поддержки 40 млн рублей.

Также прокурор провел личный прием граждан. Пять работников высказали жалобы по поводу нарушения социальных прав и правил благоустройства, а также обратили внимание на ненормативное состояние дорог города.

По всем обращениям начаты проверки, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Фото: прокуратура Алтайского края

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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