Горняк22: В Алтайском крае началась подготовка к празднованию 76-ой годовщины Победы

19 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание краевого организационного комитета «Победа». На нем обсудили план основных мероприятий празднования Дня Победы.

По словам министр соцзащиты края Натальи Оськиной, подготовка к празднованию идет в тесном взаимодействии с ветеранскими общественными организациями. Уже стартовала работа по формированию подарков и изготовлению поздравительных открыток. Будут организованы традиционные встречи с ветеранами на дому и в подведомственных учреждениях.

Как отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, с 4 по 7 мая на площадках филармонии и концертного зала «Сибирь» пройдут концертные программы, в Молодежном театре — спектакли, посвященные этой дате. В музеях и библиотеках начнут работать выставки. Если позволит эпидемиологическая обстановка, то пройдут парад и шествие Бессмертного полка.

Члены оргкомитета подчеркнули, что главняа задача всех ведомств – провести праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы, максимально безопасно.

Алтайская правда