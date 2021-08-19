Горняк22: В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании двух девочек

Ребенок Фото: pexels

На прошлой неделе в Новосибирске совершено сразу несколько изнасилований несовершеннолетних. Подозреваемого заключили под стражу

Полиция задержала 22-летнего парня, которого подозревают в изнасиловании двух несовершеннолетних детей в парках. Об этом сообщает региональный следком.

В ведомстве рассказали, что нападение на одну из девочек подозреваемый совершил 14 августа в районе Заельцовского парка. Вторую несовершеннолетнюю 15 августа он караулил в частном секторе Дзержинского района, а после затащил в лес.

«В связи с тем, что потерпевшая в короткие сроки сообщила о совершенном преступлении, то по горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать 22-летнего подозреваемого, после чего он был доставлен к следователю территориального следственного органа», – сообщают в СУ СК по Новосибирской области.

Задержанному уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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