Горняк22: Виктор Томенко принял участие в правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Губернатор края Виктор Томенко принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На комиссии рассматривалась готовность к пожароопасному периоду и паводку. А также организация летнего отдыха детей и оказание медпомощи пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о цифровизации единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней содержится информация о возможных рисках природного и техногенного характеров. В декабре 2020 года региональное управление МЧС приступило к эксплуатации атласа опасностей и рисков. В ближайшие дни будет организован доступ к данным аэрофотосъемки. Это позволит с наибольшей вероятностью определить зону возможного подтопления.

Также в регионе активно используют разработанное МЧС России мобильное приложение «Термические точки». Оно информирует должностных лиц о возникших возгораниях и рекомендовано для установки главам муниципальных образований и всем подразделениям МЧС. Кроме этого, выпущено приложение для смартфонов и планшетов, которое даст мобильный доступ к информации о чрезвычайных ситуациях, прогнозах погоды и другим важным материалам.

В 2020 году из краевого бюджета было выделено 20 млн рублей для приобретения техники и оборудования. Это позволило закупить снегоходы, катера, сани, пожарные рукава, одежда для пожарных и другое снаряжение.

Алтайская правда