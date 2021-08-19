Горняк22: Почти 10 тысяч барнаульцев остались без горячей воды 19 августа
Душ. Вода Фото: pexels.com
В Барнауле продолжаются ремонтные работы в преддверии нового отопительного сезона. Сейчас коммунальщики активно «латают дыры» в теплосетях
19 августа у 9,8 тыс. жителей Индустриального района Барнаула отключили горячую воду, сообщает пресс-служба СГК. Это связано с работами по замене задвижки на теплосети.
Так, воды не будет с 9.00 до 21.00 в 29 многоквартирных домах, двух детских садах и одной школе.
Речь идет о домах на улицах Балтийской, Шумакова и в Северном Власихинском проезде.
Ранее сообщалось, что ТЭЦ-2 проверят после жалоб барнаульцев на затянувшееся отключение горячей воды.