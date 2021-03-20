Горняк22: «Магическая дата» 20 марта 2021 года — день весеннего равноденствия

20 марта — День весеннего равноденствия. Оно считается астрономическим началом весны. В древности новый год начинался с весеннего равноденствия. Так было и в Киевской Руси. И это не случайно — зарождается новый год.

В эту дату ночь и день уравниваются. В астрономии этот день считается первым днем весны, а в эзотерике — это астрологический Новый год. В 2021 году Солнце пересечет экватор в 12:37 по московскому времени. Светило в этот день взойдет четко на востоке и зайдет на Западе.

Не случайно мартовское равноденствие — начало Нового года. В этот день Солнце переходит из знака Рыб в 0 градусов знака Овен. А Овен, как известно, первый знак в круге Зодиака.

Дата – «магическая», энергии этого дня настолько мощные, что они могут повлиять на дальнейшую жизнь человека. Любое дело, которое вы наметили, сбудется с большой вероятностью, а загаданные желания обязательно исполнятся.

Необходимо обращать особое внимание на знаки судьбы. Стоит прислушиваться к интуиции, анализировать различные события, которые с вами произойдут, запоминать людей, которых встретите. Крайне важно в этот день не ругаться, не говорить плохо о других людях, не делать зла, не проявлять эгоизма.

Наши предки также называли День весеннего равноденствия – Весенним солнцеворотом. Этот же день – праздник Вербоносица. На Руси верили, что именно в этот день приходит настоящая весна, и прилетают жаворонки, которых называли посланцами Рая и птицами, приносящими тепло.

Считалось, что к этому дню должна распуститься верба. Веточки приносили в дом, веря, что они изгонят ссоры, болезни и другие беды.

Даты равноденствия — это первые из астрономических календарных дат, которые научились определять люди. Точки восхода Солнца в дни весеннего равноденствия отмечены пяточным камнем уже в самой древней астрономической обсерватории — Стоухендже, постройка которого относится к пятому тысячелетию до н.э.

Народные приметы на 20 марта

Если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет хорошей.

Если начнется метель, снег ляжет на поля волнами – хорошо уродятся хлеб и овощи.

Появился туман – значит, скоро заморозки.

Какая погода стоит днем, таким будет и лето (например, солнечная погода обещает теплое лето).

Если птицы вьют свои гнезда на южной стороне, лето будет холодное.

Алтайская правда