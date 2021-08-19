Горняк22: Поступления налога для малого бизнеса на Алтае показали рост в 170%

Налог на вклады начнет действовать в 2021 году: кого коснется и как считать Фото: Фото: Анна Меньшикова

В первом полугодии взлетели поступления большинства налогов в Алтайском крае, в том числе НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций

На 70% выросли налоговые поступления от малого бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения (УСН) в Алтайском крае, в первом полугодии 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020-го. Другие налоги также заметно прибавили в весе. Об этом 18 августа на заседании правительства рассказали глава регионального минфина Данил Ситников и руководитель алтайского отделения налоговой службы Юрий Куриленко.

В процентном выражении больше всего выросли поступления именно по УСН, общая сумма собранных средств составила 1,844 млрд рублей, что по объему стало сопоставимо с акцизами, «падающими» в краевой бюджет. УСН и акцизы принесли бюджету региона по 7% от общего «пирога» поступлений.

Такой взрывной рост «упрощенки» связан с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход, который ранее очень активно использовал малый бизнес в крае – на нем «сидело» около 37 тыс. компаний и ИП. Он приносил в казну почти 1 млрд рублей в год.

Как ранее рассказывал бизнес-омбудсмен в Алтайском крае Андрей Осипов, более 15 тыс. предпринимателей, использовавших «вмененку», перешли на УСН, несколько тысяч – на патент и режим самозанятых, совсем немногие – на единый сельхозналог и общую систему.

Однако серьезный рост продемонстрировали и другие налоги, пополняющие бюджет региона. Например, налог на прибыль, дающий 37% доходов региональной казны, вырос на 28% и составил 9,6 млрд рублей.

Немного меньше составили поступления НДФЛ – 9,430 млрд, объем поступлений вырос на 14%. Все выступающие связали это с ростом оплаты труда в крае. Куриленко отметил, что в пользу этого говорят и цифры взносов в страховые фонды, динамика которых также сопоставима с ростом подоходного налога.

На 18% выросли поступления акцизов. По словам Ситникова, это связано с тем, что вырос процент отчисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты – с 66,6% в 2020 году до 74,9% в 2021-м.

Всего в консолидированный бюджет края (краевой плюс местные) поступило 41,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 23% больше, чем в январе – июне 2020 года.

А в целом плательщики Алтайского края перечислили в бюджеты всех уровней 54 млрд рублей налогов.

Динамика поступлений налогов по уровням бюджета:

федеральный – 147%,

краевой – 120,8%,

местные – 124,4%.

Губернатор края Виктор Томенко порадовался росту показателей доходов и тому, что край идет по всему кругу доходов (в том числе поступлений из федерального центра) с плюсом к прошлому году.

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