Горняк22: У детей в Tik-Tok новый тренд: фиджет борды вытесняют популярные игрушки

Фиджет борд Фото: Скриншот видео из YouTube

Поп-ит и симпл-димпл уже не в тренде. В Tik-Tok активно набирают популярность видео с изготовлением и демонстрацией различных фиджет бордов. Рассказываем, что это такое и почему они так интересны

Что такое фиджет борд

Фиджет борд или фиджетборд (точное написание пока не установлено) – это доска-антистресс с множеством фиджетов. Дословный перевод слова fidget с английского языка – «ерзать, нервозно двигаться или вертеть что-то в руках». Получается, что фиджет – это любой маленький предмет или игрушка, которая помогает чем-то занять руки. Об этом пишут на портале sensint.ru.

Что может стать фиджетом?

Все что угодно может стать фиджетом. Например, пластилин, искусственная глина, слаймы, капитошки, резиновые игрушки, гелиевые шарики, лизуны. Также в качестве фиджета могут выступать простые бытовые предметы, например резинки для волос, браслеты, канцелярские принадлежности, брелоки, маленькие ершики и многое другое.

Фиджет борды довольно несложно сделать в домашних условиях даже детям, поэтому они сейчас так популярны.

Как правильно собрать фиджет борд

Доска-антистресс собирается исключительно из предпочтений, желаний и потребностей в тех или иных движениях человека, которому она предназначается. Различные фиджеты на доске отвечают за разные сенсорные потребности, поэтому выбирают те, которые нужны в данный момент.

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