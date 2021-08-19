Горняк22: В России предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

Пенсионеры Фото: pixabay.com

Депутаты партии КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года

В России предлагают вернуть пенсионный возраст к прежним значениям. В пояснительной записке к документу отмечается, что «законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)». Об этом сообщает REGNUM.

Депутаты полагают, что в 2018 году нужно было не повышать пенсионный возраст, а усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. В записке депутаты также уточнили, что это решение может привести к ухудшению здоровья людей предпенсионного возраста и вызовет ряд негативных последствий.

Авторами документа выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, член Совета Федерации РФ от Орловской области Василий Иконников.

Напомним, пенсионный возраст в России повысили на пять лет в 2018 году. Мужчинам – до 65 лет, женщинам – до 60 лет.

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