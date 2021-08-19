Горняк22: Что за сайт красотаонлайн.рф и почему туда опасно заходить

Хакер. Интернет. Сеть Фото: Pixabay

Пользователи Google задаются вопросом, что за сайт красотаонлайн рф. Браузер предостерегает от захода на этот сайт, предупреждая, что злоумышленники могут попытаться похитить данные

Сайт красотаонлайн.рф не работает. Пользователи, попадая на этот сайт, видят только белый экран, пишет xsmix.com.

Кроме того, при попытке перейти на сайт красотаонлайн.рф браузер предупреждает о потенциальной опасности.

Опасность в интернете Фото: Скрин

Хостинг, на котором располагается сайт красотаонлайн.рф, находится в Германии.

Название этого ресурса иногда путают с названием онлайн-магазина с похожим названием.

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