Горняк22: В Алтайском крае за неделю коронавирусом заболели почти 2 тысячи человек

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

На сегодняшний день в алтайских госпиталях с подтвержденным коронавирусом находятся 2 817 пациентов – это на 54 человека меньше, чем неделей ранее

271 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 18 августа в регионе зарегистрировали 67 045 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе заразились 4 636 детей, сообщает оперативный штаб региона.

Динамика заражения по-прежнему остается высокой в регионе. За последние семь дней в крае коронавирус подтвердили у 1 924 человек.

789 пациентов с коронавирусом находятся сейчас в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 210 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, за эти сутки в регионе умерли 24 больных ковидом, 22 – от вируса. Общее число летальных исходов – 4 383.

161 человек, переболевший коронавирусом, выздоровел за сутки. Всего вылечились 51 389 человек.

В крае развернуто 4 593 койки для ковидных больных (–93 места за сутки). Свободными остаются 1 362 места.

Прививаются от инфекции сейчас 569,7 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 80,

Бийск – 20,

Змеиногорский район – 10,

Заринск – 9,

Рубцовский район – 8,

Алейск, Рубцовск, Волчихинский и Михайловский район – 7,

Бийский, Локтевский, Ребрихинский и Угловский районы – по 6,

Егорьевский, Курьинский, Тальменский и Шипуновский районы – по 5,

Славгород, Алтайский, Калманский и Тюменцевский районы – по 4,

Камень-на-Оби, Баевский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Солтонский, Троицкий, Целинный и Шелаболихинский районы – по 3,

Белокуриха, Петропавловский, Советский, Табунский и Топчихинский районы – по 2,

Новоалтайск, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Родинский, Солонешенский, Суетский, Третьяковский, Усть-Калманский и Хабарский районы – по 1.

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